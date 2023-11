I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato un 21enne di origine somala, in Italia senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

È successo lunedì scorso 13 novembre, verso le 11:00, quando i Carabinieri, impiegati in un ordinario servizio perlustrativo nel centro città, nel transitare in piazza Cavour hanno ricevuto la segnalazione di un passante il quale, ancora in linea telefonica con l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna, ha raccontato di aver visto pochi minuti prima un uomo di colore che, con atteggiamento sospetto e brandendo in mano una catena metallica, ha creato il panico tra i passanti.

Appresa la notizia, i militari si sono messi immediatamente alla ricerca dell’uomo che nel frattempo, accortosi di essere ricercato, ha cercato di far perdere le proprie tracce nascondendosi in una vicina zona verde. Raggiunto e bloccato dai Carabinieri, il 21enne è stato immediatamente disarmato della catena metallica descritta poco prima dal passante. Dagli accertamenti esperiti successivamente dai militari è emerso che l’uomo, l’11 maggio 2021, è entrato irregolarmente sul Territorio Nazionale, sbarcando a Lampedusa.