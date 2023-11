Domenica 19 novembre (ore 17) arriva al Teatro Asioli di Correggio il musical per bambini BullyBully, uno spettacolo prodotto dalla compagnia olandese Maastheater en Dans, adatto ai bambini dai 3 anni in su, ai loro genitori e ai nonni, senza problemi di lingua (senza parole).

La compagnia olandese Maastheater En Dans è nota in tutta Europa per le sue pluripremiate creazioni per piccoli spettatori.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On, G.F., Andria, Riunite&Civ.

