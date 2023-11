E’ stata inaugurata ieri, in via Cencetti 3 a Bologna, la sede che raggruppa le associazioni Finchè non capita a te, A.N.P.PE. Associazione nazionale Polizia Penitenziaria e A.N.Gi.V. Associazione nazionale Giacche Verdi. Presenti, tra gli altri l’assessore Bugani, la presidente del quartiere San Donato/San Vitale Adriana lo Cascio e il servizio cerimoniale del comune di Bologna. L’associazione “Finché non capita a te”, opera da circa due anni nel territorio bolognese con progetti di prevenzione e sensibilizzazione contro ogni forma di violenza.

Così il Presidente Dott. Francesco Borrelli: “ci siamo resi conto che occorre lavorare per combattere la battaglia più impegnativa: fare emergere situazioni di violenza, abusi, discriminazioni, promovendo attività di sensibilizzazione e prevenzione contro ogni forma di violenza”.

L’associazione “Finché non capita a Te” promuove progetti che hanno tra i vari obiettivi quello di invitare le persone a riflettere sulla necessità che ognuno di noi prenda coraggiosamente consapevolezza del fatto che la violenza esiste, ed è in aumento, e che per uscire da questo inferno, la via, non va ricercata solamente nel patriarcato, nelle discriminazioni, nella cultura sessista, misogina, nel maschio insomma, ma va ricercata anche nel nostro modo di Essere, di sentirci umanità. Tali obiettivi sono apprezzati anche dalle altre due associazioni presenti in via Cencetti, A.N.P.Pe. e A.N.Gi.V., con le quali non si condividono solo ed esclusivamente gli spazi della sede bensì anche vari progetti comuni.