Lunedì 20 novembre dalle 6 di mattina fino al tardo pomeriggio sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in tutto il territorio del Comune di Budrio e in alcune zone di Castenaso e Molinella per consentire lavori urgenti di riparazione di una importante condotta idrica. Il cantiere sarà collocato in via Montanara a Castenaso.

Il servizio idrico sarà sospeso alle utenze che si trovano: in tutto il territorio del comune di Budrio; a Castenaso nelle vie Mascherone, Nuova di Budrio (dal civico 2 al civico 13) e Prando Gazza; nella frazione di Selva Malvezzi a Molinella.

All’Ospedale di Budrio sarà garantita la continuità del servizio idrico tramite l’utilizzo di autobotti. Agli altri punti sensibili del territorio interessato dalla sospensione del servizio, come le scuole o le residenze sanitarie, saranno forniti cassoni con sacchetti di acqua potabile.

Hera conterrà al minimo i tempi dei lavori e invita i cittadini delle zone interessate a rifornirsi di acqua per le necessità primarie.

Al ripristino del servizio si consiglia di lasciar scorrere l’acqua per qualche istante: potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.