Lunedì 20 novembre si svolgeranno in 120 filiali UniCredit, ubicate in tutto il territorio nazionale, i Laboratori Digitali. L’iniziativa è dedicata a tutti i clienti della banca e ha lo scopo di portarli a familiarizzare in autonomia e sicurezza con gli strumenti digitali che UniCredit mette a disposizione, in coerenza con l’obiettivo strategico dell’istituto di coltivare e diffondere un Digital mindset.

In Emilia Romagna i laboratori digitali si svolgeranno, dalle 14,30, presso le filiali di Bologna Bentini, Sasso Marconi, Castel San Pietro Terme; Modena Emilia Est, Castelnuovo Rangone, Reggio Emilia via Cisalpina, Altedo, Forlì Pandolfa, Lugo, Piacenza Cavalli.

“Con questa iniziativa – sottolinea Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit – ci proponiamo di promuovere un nuovo approccio: non solo utilizzare il digitale ma viverlo nella quotidianità, accompagnando i clienti nella scoperta delle potenzialità offerte dai nostri strumenti, che rendono possibile effettuare operazioni in modo semplice, veloce e sicuro. In un mondo in costante evoluzione, in cui la tecnologia ha modificato lo stile di vita di tutte le generazioni, in UniCredit offriamo la possibilità di vivere una rinnovata customer & employee experience, dove la Banca Digitale è un canale aggiuntivo per rispondere al meglio ai diversi bisogni finanziari”.

In parallelo ai Laboratori Digitali, infatti, le educatrici e gli educatori di Banking Accademy – ESG Italy di UniCredit saranno impegnati in aula, il 20 novembre e nelle settimane successive, presso sedi esterne alla Banca, col progetto OfficinaDigitale, una serie di lezioni sugli strumenti digitali a supporto dei pagamenti on line o da remoto, al fine di consentire a tutti un utilizzo consapevole e in sicurezza.

“Il digitale – ha aggiunto Remo Taricani – è da sempre tra gli argomenti al centro delle attività formative della nostra Banking Academy – ESG Italy. Quest’anno in soli 8 mesi abbiamo coinvolto 120.000 partecipanti in lezioni su banca e finanza, digitalizzazione, sostenibilità, ESG, cultura d’impresa. Sul tema della digitalizzazione, in particolare, la Banking Academy promuove Officina Digitale per la popolazione con bassa cultura digitale e abbiamo già ottenuto risultati significativi. L’ultima edizione ha visto la partecipazione di 5.000 persone, in particolare over 65″.