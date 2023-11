Si era accordato con un conoscente per prendere in affitto la sua abitazione. Colui che avrebbe dovuto dargli in uso la casa, rappresentava a quella che poi sarebbe diventata la vittima, che avrebbe dovuto corrispondergli a titolo di anticipo la somma di euro 1000. Ma la vittima, prima di corrispondere qualunque somma di denaro, pretendeva di visionare la casa in questione. A questo punto il 58enne che avrebbe dovuto dare in locazione l’abitazione si dirigeva verso la sua autovettura e, “armandosi” di un ferro da stiro, colpiva alla testa la vittima 62enne, lasciandola a terra priva di sensi.

La vittima è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato i sanitari del 118 i quali, dopo averlo trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Scandiano per le cure del caso, lo dimettevano con una prognosi di 7 giorni. Con l’accusa di lesioni personali i Carabinieri della Stazione di Castellarano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un uomo di 58 anni residente a Sassuolo. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Qualche giorno dopo, il 62enne si è recato presso la stazione dei carabinieri di Castellarano per denunciare il grave episodio occorsogli. Formalizzata la relativa denuncia, i militari hanno dato avvio alle indagini le quali, supportate da concordi testimonianze, permettevano di ricostruire i fatti, risalire all’aggressore e acquisire elementi di presunta responsabilità. Il 58enne veniva quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.