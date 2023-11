La scuderia sassolese “Piede Pesante”, con il suo trattore Stars&Stripes, nella giornata di ieri è stata premiata con il titolo di “Campione Italiano 2023” di tractor pulling.

“Oggi abbiamo ricevuto questo prestigioso premio – ha affermato il Presidente Simone Trinelli – che rappresenta un obiettivo difficile da raggiungere e ancor più difficile riconfermarsi. Quest’anno ancora di più per tanti problemi che ci hanno colpito ma il completo supporto del team e degli sponsor, che non ci è mai mancato e anzi che ci ha convinto a andare avanti per prenderci ciò che ci meritavamo, oggi ci siamo riconfermati Campioni d’Italia”.