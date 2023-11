Nel pomeriggio di giovedì 23 novembre, personale della Squadra Mobile di Reggio Emilia, nell’ambito di un mirato servizio antidroga, ha arrestato in flagranza di un giovane per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, a seguito di un’attenta attività info-investigativa, gli operatori apprendevano della presenza di un 24enne extracomunitario, in possesso di un’ingente quantitativo di sostanza stupefacente che a breve avrebbe ceduto a terzi.

Immediatamente gli investigatori reggiani si mettevano sulle sue tracce e riuscivano a fermarlo a bordo di un’auto e in compagnia di un altro soggetto alla rotonda di via Bacone intersezione con via Manzotti.

Durante le prime attività di controllo il 24enne, tunisino, regolare sul territorio nazionale, incensurato, si mostrava molto nervoso, e tale atteggiamento insospettiva gli operatori intervenuti. A seguito della perquisizione effettuata, gli investigatori riuscivano a rinvenire, ben occultato nelle parti intime, un involucro di colore marrone risultato poi contenere sostanza stupefacente del tipo “metanfetamina” del peso complessivo di 278 grammi.

In virtù di quanto accaduto l’uomo veniva dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per celebrazione rito per direttissima tenutosi ieri, nella giornata di San Prospero.

All’esito dell’udienza l’arresto è stato convalidato ed il Giudice ha emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dell’arrestato.