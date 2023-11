Nella serata del 24 novembre 2023 i Carabinieri di Castelvetro di Modena hanno tratto in arresto un uomo su ordine del Tribunale di Modena, sezione GIP, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’interessato, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa a seguito di reiterate denunce sporte da quest’ultima, era stato segnalato all’Autorità Giudiziaria lo scorso 20 novembre, ai fini di un aggravamento degli obblighi, poiché una pattuglia dei Carabinieri ne accertava la presenza nei pressi dell’abitazione della vittima, dopo aver cercato un contatto ravvicinato.

Per effetto dell’ordine del Giudice, lo stesso è stato tradotto in carcere.