Il 26 novembre si è tenuto un importante incontro sulla lotta alla violenza di genere presso la sala Consiliare del Municipio di San Giovanni in Persiceto. L’evento, intitolato “Affrontare la violenza alle radici: il lavoro con uomini autori di violenza” ha visto la partecipazione di Giuditta Creazzo, Co-presidente dell’Associazione “Senza violenza” e coordinatrice di un centro dedicato agli uomini autori di violenza contro donne e minori.

Durante l’evento sono state discusse strategie per intervenire ed evitare la violenza di genere ed è stata ricordata alle vittime l’importanza dell’ammonimento del soggetto autore di condotte violente. L’ammonimento è uno strumento fondamentale e di dimostrata efficacia che può contribuire ad interrompere la spirale di violenza, bloccando sul nascere condotte di natura vessatoria.

Nell’ultimo anno sono stati trattati dal Commissariato di P.S. di S. Giovanni in Persiceto: 45 casi di Codice Rosso (2 dei quali sfociati in arresti con traduzione in carcere), 1 M.A.E. per atti persecutori, 7 misure cautelari, 1 allontanamento dalla casa familiare ed 1 collocamento in una comunità minorile.

Promosso dal locale Commissariato di Polizia di Stato, l’incontro ha incluso uno stand informativo in Piazza del Popolo, mirato a sensibilizzare la comunità sull’importanza della lotta alla violenza sulle Donne.