Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 29, alle 6:00 di giovedì 30 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/Pescara. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “La Pioppa ovest”. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 e percorrere il Raccordo di Casalecchio fino all’allacciamento con la A14, da dove si potrà proseguire in direzione di Ancona/Pescara.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 30 novembre alle 6:00 di venerdì 1 dicembre, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Rimini nord.

******

Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 29, alle 6:00 di giovedì 30 novembre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona (A14 Bologna-Taranto) ed è diretto verso Milano e sarà contestualmente chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, ai veicoli in entrata alla stazione di Bologna Casalecchio e diretti verso Milano, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14, mentre chi è in transito sulla A14, con provenienza da Ancona ed è diretto verso Milano, potrà proseguire regolarmente sulla A14, per poi immettersi sulla A1, in direzione di Milano; per la chiusura dell’entrata di Bologna Casalecchio: Bologna Borgo Panigale, sulla A14.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 novembre, sarà chiusa la stazione di Occhiobello, in uscita per chi proviene da Padova. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Rovigo sud Villamarzana o di Ferrara nord. Dalle 22:00 di giovedì 30 novembre alle 6:00 di venerdì 1 dicembre, sarà chiusa l’area di servizio “Po est”, situata nel tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova; dalle 22:00 di venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 dicembre, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in uscita per chi proviene da Padova. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Occhiobello o di Ferrara sud.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 29, alle 6:00 di giovedì 30 novembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

******

Sulla D13 Diramazione Padova sud e sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, nelle due notti di giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

Sulla D13 Diramazione Padova sud: saranno chiusi, per chi proviene da Padova città, gli svincoli di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna e in direzione di Padova. In alternativa si consiglia: verso Bologna, di entrare sulla A13 alla stazione di Terme Euganee; verso Padova, di entrare sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.

Sulla A13 Bologna-Padova: saranno chiusi, per chi proviene da Bologna o da Padova, gli svincoli di immissione all’uscita della stazione di Padova sud. In alternativa, si consiglia: per chi proviene da Bologna, di uscire alla stazione di Terme Euganee; per chi proviene da Padova, di uscire alla stazione di Padova Zona Industriale.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 novembre,sarà chiuso il tratto tra lo svincolo 8 Fiera e lo svincolo 11 San Vitale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 8 bis Viale Europa, 9 San Donato e 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 Fiera, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Europa, Via Michelino, Viale Tito Carnacini, Viale Giuseppe Fanin, Via Santa Caterina di Quarto, SP86 Lungosavena, Via dell’Industria, Via Larga, Via Giuseppe Massarenti, per rientrare sulla Tangenziale attraverso lo svincolo 11 San Vitale.

Si ricorda che gli svincoli 8 bis Granarolo Caab e 10 Zona Industriale Roveri, rimarranno chiusi, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14, fino alle 6.00 di sabato 2 dicembre, in modalità continuativa, per consentire le stesse lavorazioni relative al lotto 0 del Passante: dalle 22:00 di venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 Fiera e lo svincolo 11 bis Castenaso, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 8 bis Viale Europa, 9 San Donato e 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 Fiera, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Europa, Via Michelino, Viale Tito Carnacini, Viale Giuseppe Fanin, Via Santa Caterina di Quarto, SP86 Lungosavena, Via dell’Industria, Via Larga, Viale Lenin, per rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 11 bis Castenaso.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 22:00 di mercoledì 29 novembre alle 6:00 di sabato 2 dicembre, in modalità continuativa:

-sarà chiuso lo svincolo 8 bis Viale Europa, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 8 Fiera o 9 San Donato;

-sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale o 9 San Donato.

Si ricordano le seguenti chiusure, sulla stessa Tangenziale e per consentire le stesse lavorazioni:

-nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 novembre, la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 8 Fiera e lo svincolo 11 San Vitale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto;

-nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre, la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 8 Fiera e lo svincolo 11 bis Castenaso, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.