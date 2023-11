Da Castelnovo Sotto sono arrivati 11.600 euro a Lugo di Romagna, Comune romagnolo duramente colpito dall’alluvione del maggio scorso. La consegna al sindaco di Lugo, Davide Ranalli, è avvenuta giovedì 23 novembre ad opera di una delegazione guidata dal primo cittadino castelnovese Francesco Monica. Il denaro deriva da una raccolta fondi promossa da Sci Club Amici della Neve e comitato organizzatore di Castelsport pro Romagna. Grazie alle iniziative solidali realizzate dalle associazioni castelnovesi nell’estate, e ai contributi di imprese e privati, è stata raggiunta questa somma significativa.

L’intero importo verrà utilizzato per l’acquisto di beni necessari alla locale scuola di musica che, a seguito dei nefasti eventi atmosferici, ha perduto gran parte della propria attrezzatura.

Ricordiamo che nel maggio 2023 Lugo di Romagna è stata particolarmente interessata dall’alluvione; l’acqua proveniente dal Senio e dal Santerno ha invaso anche il centro città, sede dei principali presidi culturali, tra cui la biblioteca, il teatro e la scuola di musica. Quest’ultima ha un’importanza storica, in quanto Gioacchino Rossini, durante gli anni di permanenza a Lugo, tra il 1802 e il 1804, vi studiò canto, composizione e clavicembalo, ricevette “i primi principi di suono e di canto” ed ebbe la possibilità di conoscere il grande repertorio musicale europeo.

A questo periodo risale anche il suo esordio come compositore con le celebri Sonate a quattro e con il Gloria a tre voci.

La scuola di musica, per Lugo, rappresenta, quindi, uno storico luogo di insegnamento dell’educazione musicale e veicolo per la socializzazione e l’inclusione dei giovani.

La donazione raffigura, per l’ennesima volta, una grande dimostrazione di solidarietà del tessuto associativo e dei cittadini di Castelnovo Sotto, sempre in prima linea per il bene comune e pronti a mobilitarsi per buone cause.

Hanno contribuito alla raccolta fondi: Volley Marconi asd; Jumpers asd; le classi terze medie – annata 2009; L’associazione Sherepunjab con il torneo di calcio del 29 e 30 luglio; le Botteghe della Rocca con “Castelnovo al chiaro di luna” del 15 luglio, in collaborazione con Castelsport, Al Castlein e P.A.S.; Meletolè 2019 con “Sotto un tetto di stelle” del 5 agosto; l’associazione Al Castlein con attività proprie e la collaborazione al concerto dei Ma Noi No dell’ 11 agosto; l’associazione Anziani Castel- Cadel dei Laghetti di Camporanieri; Fagioli Spa e altre imprese locali; tanti privati cittadini.