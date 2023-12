Domenica 3 dicembre è la Giornata internazionale della disabilità nata con l’intento di sensibilizzare istituzioni e cittadini sui temi della disabilità e dell’inclusione.

Modena vuole sottolineare la ricorrenza illuminando di luce blu alcuni luoghi significativi della città, oltre che promuovendo un evento in cui si intrecciano considerazioni, letture e musica, organizzato dall’associazione Zona Tempio.

Le iniziative sono promosse insieme a Comune di Modena e Fondazione Vita Indipendente realtà di cui fanno parte enti e associazioni, nata con lo scopo di sostenere e sviluppare progetti di autonomia rivolti a persone con disabilità.

Ad illuminarsi di blu nella serata di domenica, grazie alla collaborazione di Hera Servizi Energia, saranno la Fontana dei Due Fiumi di largo Garibaldi e il Diurno di piazza Mazzini.

Mentre in mattinata, alle 11, l’associazione Zona Tempio propone, presso l’Aula Magna del Palazzo ducale sede dell’Accademia Militare, la presentazione del libro di Guja Guglielmi, Mara Liverani, Gianni Ricci, Camillo Valgimigli “Le magiche antenne di Gregorio”; presenti anche le autorità cittadine. Il libro sarà il filo rosso per parlare di esperienze concrete, ascoltare testimonianze e la voce di famiglie che hanno incontrato il pianeta disabilità attraverso la nascita di un figlio; la lettura di alcune pagine significative si alterneranno a momenti di musica, arte e sport.

La Banda Rock’n Rulli di Modena suonerà percussioni realizzate con materiale riciclato dai giovani entrati da poche settimane nella famiglia dei Rulli Frulli, che in Italia conta più di 2.500 ragazzi senza distinzione di età, abilità e provenienza. Considerazioni sulle parole che nel tempo sono state utilizzate per definire le persone con una disabilità fisica e/o sociale si alterneranno al racconto delle difficoltà nel vivere il ruolo di studente, lavoratore, innamorato, a storie di abilità differenti e alla testimonianza di alcuni atleti paralimpici: Luigi Beggiato nel nuoto, Federico Mancarella nel canottaggio e Leonardo Rigo nella scherma, a dimostrazione di come la determinazione, unita al sostegno delle famiglie, possano trasformare una difficoltà in opportunità. Nell’Aula Magna saranno anche esposti i quadri di Alessandro che al pari di altri ragazzi “straordinari” ha trovato nell’arte un potente mezzo espressivo.

L’evento è patrocinato da Comune di Modena, Chiesa di Modena e Nonantola, Comitato Italiano Paralimpico della Regione Emilia Romagna e Fondazione Vita Indipendente. Per partecipare all’iniziativa occorre registrarsi all’indirizzo di posta elettronica: guglielmi.guja@gmail.com o tramite whatsapp (327 4598995).