A seguito dell’allerta meteo, i vigili del fuoco hanno condotto nella giornata odierna 12 interventi a Modena e provincia legati al maltempo per problemi causati dal vento (rami, piante, pali telefonici, pali illuminazione pubblica, cartelloni, scuretti).

Situazione non problematica rispetto ad altre zone della regione, in particolare in Romagna, dove è stata inviata una squadra in supporto.