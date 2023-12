Tra gli anni 2020 e 2022 si è reso responsabile a Reggio Emilia di una serie di plurime condotte illecite correlate alla detenzione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti riportando nel corso degli anni tre condanne tutte comminategli dal tribunale di Reggio Emilia. In alcuni casi l’uomo si dedicava all’illecita attività alla guida di un monopattino girando per le vie del centro storico di Reggio Emilia per spacciare cocaina.

In quest’ultima circostanza fu “pizzicato” dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia nell’agosto del 2021 quando, forti di quanto osservato nel corso dell’attività ricognitiva del controllo del territorio, al culmine di un controllo, avevano messo le manette ai polsi del pusher. L’attività aveva portato al sequestro di una decina di dosi di cocaina già confezionate e pronte allo spaccio che il pusher occultava all’interno degli slip indossati.

A casa, a seguito della perquisizione domiciliare, i carabinieri sequestrarono un bilancino di precisone e materiale per il confezionamento delle dosi. Quindi la condanna che divenuta esecutiva, unitamente ad altre due condanne (sempre per spaccio a Reggio Emilia) ha visto l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Bologna, nel cui comprensorio è divenuta esecutiva per ultima una delle tre condanne, ha emesso un provvedimento restrittivo di cumulo pene che è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Albinea, nel cui comune l’uomo, un 49enne, risiede.

Ieri, i militari l’hanno tratto in arresto conducendolo nel carcere di Reggio Emilia per l’espiazione della pena. A carico del 49enne pendevano infatti tre sentenze di condanna:

la prima del tribunale di Reggio Emilia 21 dicembre 2021, divenuta definitiva il 08.01.2022 in cui l’imputato era stata condannato a alla reclusione di anni 2 e mesi 1 ed al pagamento di una multa di 500 euro;

la seconda sentenza emessa dal tribunale di Reggio Emilia in data 12 luglio 2022, divenuta definitiva il 31 ottobre 2022 in cui l’imputato veniva condannato alla reclusione di mesi 3 e giorni 10 ed al pagamento della multa di 600 euro;

la terza sentenza emessa il 16 giugno 2023 dalla Corte d’Appello di Bologna in riforma alla sentenza emessa dal tribunale di Reggio Emilia il 31.01.2023 divenuta definitiva il 17 ottobre 2023 scorso che ha condannato l’uomo alla reclusione di anni 2 mesi 6 ed il pagamento della multa di 5000 euro. Condanne tutte per reati correlati alla detenzione ai fini di spaccio e spaccio di stupefacenti.

Ieri il 49enne, è stato rintracciato dai carabinieri della Stazione di Albinea che, ricevuto il provvedimento restrittivo, vi hanno dato esecuzione conducendo l’uomo dapprima in caserma e, dopo le formalità di rito, presso il carcere del capoluogo reggiano dove venivo tradotto per l’espiazione della pena che detratto il pre-sofferto lo vedrà scontare una condanna complessiva pari 4 anni mesi 6 e 4 giorni di reclusione.