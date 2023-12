Il più “eretico” tra i commentatori e opinionisti televisivi il Prof. Tommaso Montanari, in un suo racconto inedito presentato sul palcoscenico del teatro Michelangelo di Modena che ha intrattenuto e affascinato una platea numerosissima accorsa al suo spettacolo.

Due ore di spettacolo, in cui è stata portata in scena una vera e propria galleria di grandi personalità definite da Montanari, eretiche, per la loro vocazione a divulgare la verità attraverso l’esempio e le opere della loro vita.

Al centro del palcoscenico una grande cornice, dentro la quale a rotazione apparivano i primi piani e le opere di grandi uomini e donne della storia.

Dalla filosofia alla letteratura, dalla politica all’arte, in ogni campo umano sono esistite personalità dotate di particolare coraggio, tanto da portarle per più di una volta a sfidare il potere costituito.

Un viaggio teatrale attraverso stazioni rappresentate dalle parole di Virginia Wolff, Rosa Luxemburg, Lev Tolstoj, Tina Anselmi. Parole e pensieri introdotti da Montanari e magistralmente interpretate dall’attrice Daniela Morozzi.

In scena spazio anche alle immortali immagini di Caravaggio, eretico per eccellenza, attraverso il quale il prof. Montanari, ha regalato perle dalla sua profonda capacità divulgativa nella storia dell’arte.

Il tutto è stato sapientemente cucito dal commento musicale ad opera di una vera e propria personalità nello scenario della musica jazz, il sassofonista Stefano ‘Cocco’ Cantini.

Eretici è uno spettacolo in cui scena regna la competenza e l’equilibrio ma capace di arrivare al pubblico come un pugno allo stomaco per la forza dei suoi contenuti.

Claudio Corrado