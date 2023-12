Il Festival SportivaMente, ideato dall’associazione Fuori Campo 11, giunge alla conclusione con l’incontro “SPORTABILMENTE: istruttori in gioco per uno sport inclusivo”, realizzato in collaborazione con AUSL di Modena e CSI Comitato di Modena.

L’evento si è tenuto questa mattina a Sassuolo presso la Sala di quartiere “Falcone e Borsellino” e ha visto al fianco di Barbara Fontanesi, presidente e fondatrice di Fuori Campo 11, Sharon Ruggeri, assessore alle politiche sociali, sport, giovani, pari opportunità del Comune di Sassuolo, insieme a due delegazioni rispettivamente del servizio di neuropsichiatria infantile di AUSL Modena e del progetto “Bella mossa” del CSI di Modena.

Obiettivo dell’incontro è stato quello di fornire strumenti utili per affrontare l’attività sportiva in ambito giovanile, suggerendo consigli pratici e strategie specifiche per affrontare le sfide legate all’inclusione dei bambini e delle bambine con disabilità nello sport giovanile.

Questo momento formativo è stato dedicato ad allenatori e dirigenti di società sportive dilettantistiche affiliate al CSI Modena, addetti ai lavori e persone interessate alla tematica trattata.

Sono intervenute: la dott.ssa Stefania Vicini, la dott.ssa Sara Giberti, la dott.ssa Elisa Bonucchi di AUSL Modena, Giorgia Forghieri, la dott.ssa Laura Tincani e la dott.ssa Guendalina Luppi del CSI comitato di Modena.

Il Festival SportivaMente dà l’arrivederci al prossimo anno.