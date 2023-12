I Carabinieri della Stazione di Bentivoglio, nel pomeriggio di venerdì scorso 1° dicembre, hanno arrestato una 32enne, originaria di Bologna, incensurata, accusata del reato di furto aggravato e ricettazione. È successo verso le ore 17:30 quando una pattuglia della Stazione di Bentivoglio, precedentemente informata da alcuni addetti alla vigilanza e sicurezza interna dell’interporto, in merito ad un’impiegata che, durante le sue funzioni di addetta al controllo qualità della merce, era stata notata prelevare da una cassetta posta sotto la scrivania, una borsa da donna griffata.

La stessa, dopo aver rimosso l’etichetta, l’ha successivamente occultata all’interno di una borsa porta oggetti e, con disinvoltura, si è avviata verso l’uscita, dove poi è stata bloccata oltre i tornelli aziendali, da una guardia giurata la quale l’aveva notata e seguita durante tutti i suoi movimenti. La donna è stata così smascherata e trovata in possesso di una borsa, modello femminile, del valore commerciale pari a euro 1300 circa. I militari, anche in virtù delle precedenti denunce sporte dal legale rappresentate dell’azienda, in merito ad analoghi furti avvenuti in precedenza, hanno perquisito l’abitazione della donna. All’interno della stessa, i militari hanno rinvenuto tutta la merce trafugata e denunciata nei giorni precedenti (circa una quarantina di calzature e borse da donna, con i relativi cartellini identificativi del prodotto e del prezzo per un valore commerciale pari a euro 75.000), rubata e portata a casa, verosimilmente per la successiva vendita.

Tutta la refurtiva recuperata è stata riconosciuta e restituita al proprietario, intervenuto sul posto, mentre la donna, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stata arrestata e tradotta in camera di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo.