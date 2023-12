Grazie alla Città di Fiorano Modenese, al Circolo Nuraghe, alla FASI e alla Regione Autonoma della Sardegna, venerdì 8 dicembre 2023, alle ore 20.30, il Teatro Astoria di Fiorano con ingresso gratuito, ospita il concerto di Piero Marras, voce e tastiere, accompagnato da Federico Canu alla batteria.

Piero Marras inizia a Nuoro la sua carriera musicale, suonando in band locali. Nel 1967, trasferitosi a Cagliari, entra a far parte dei Nobili, poi fonda gli Yamaha e sarà quindi con il Gruppo 2001, che si colloca nella scena del rock progressive italiano e con il quale pubblica tre 45 giri e un LP fino alla sua uscita dal gruppo, che avviene nel 1974.

Da allora opera da solista. Ad un primo periodo di canzoni in lingua italiana con tre LP pubblicati per la EMI, ha fatto seguito un periodo, che dura tuttora, di canzoni in lingua sarda con i dischi ‘Abbardente’, ‘Funtanafrisca’ e ‘Tumbu’. I loro contenuti fanno riferimento a personaggi e atmosfere della cultura sarda. Come autore, ha scritto la canzone ‘L’ansia dei tuoi anni’, incisa nel 1974 dal complesso i Collegium e alcune delle canzoni contenute nell’album di debutto dei Tazenda, del 1988.

Nello spettacolo, Piero Marras, insieme a Federico Canu, compie un viaggio, un excursus poetico, attraverso tante canzoni, nell’identità bilingue, un inno all’appartenenza. Nel concerto anche una moderna rivisitazione del ‘rumore dell’ anima’ di alcuni fra i più rappresentativi poeti sardi del passato e del presente.