Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 Bologna Centro e lo svincolo 8 bis Granarolo-Caab, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Inoltre, saranno chiusi gli svincoli 7 bis SS64 per Ferrara e 8 Fiera, in entrata verso San Lazzaro/A14.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 Bologna Centro, percorrere la viabilità ordinaria: Via Stalingrado, Viale Aldo Moro, Viale della Fiera, Viale Europa, per rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 8bis Granarolo-Caab; per la chiusura dell’entrata degli svincoli 7 bis SS64 per Ferrara e 8 Fiera, entrare allo svincolo 8 bis Granarolo-Caab.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 dicembre, sarà chiuso il tratto tra lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e lo svincolo che dall’uscita di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via A.Lipparini, via Stendhal, per rientrare sulla Tangenziale attraverso lo svincolo 6 Castelmaggiore.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 6 Castelmaggiore.

Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dalla Tangenziale, con provenienza San Lazzaro di Savena, immette all’ingresso della stazione di Bologna Arcoveggio. Chi è diretto verso Padova, potrà utilizzare lo svincolo posto sulla Tangenziale di Bologna in direzione San Lazzaro di Savena.

Si precisa che sarà regolarmente percorribile lo svincolo che, dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, immette sulla Tangenziale di Bologna in direzione Casalecchio di Reno.

*******

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 dicembre, sul Raccordo di Casalecchio sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Bologna Casalecchio, verso la A14 Bologna-Taranto. La stazione di Bologna Casalecchio sarà chiusa in uscita per chi proviene dalla A1.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per la chiusura del tratto, per chi proviene da Milano, uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale e proseguire sulla Tangenziale di Bologna, in direzione della A14; per chi proviene da Firenze, uscire sulla A1 alla stazione di Sasso Marconi, percorrere l’R43 Raccordo di Sasso Marconi e la SS64 Porrettana, per poi rientrare sulla A14 a Bologna Borgo Panigale, per chi è diretto verso Milano, o a Bologna San Lazzaro per chi è diretto verso Ancona, mentre chi è diretto verso Padova potrà utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova; per la chiusura dell’uscita di Bologna Casalecchio, per chi proviene dalla A1: Bologna Borgo Panigale sulla A14.

******

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, martedì 5, alle 6:00 di mercoledì 6 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, verso Milano. Di conseguenza, l’area di parcheggio “Castelfranco est”, non sarà raggiungibile. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria: SP569 Nuova Bazzanese, Strada Provinciale Nuova Pedemontana, SP623 Via Vignolese, SP623 Via Modenese, per rientrare sulla A1 alla stazione di Modena sud.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Monselice, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Padova. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Terme Euganee. dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Boara.