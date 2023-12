Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura del tratto tra lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e lo svincolo che dall’uscita di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 dicembre. Di conseguenza, sarà regolarmente aperto lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto; aperto anche lo svincolo di immissione dalla Tangenziale, con provenienza San Lazzaro di Savena, all’ingresso della stazione di Bologna Arcoveggio.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Cotignola e Bagnacavallo, verso Ravenna, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 dicembre.

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 6, alle 6:00 di giovedì 7 dicembre.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di sabato 9 alle 6:00 di domenica 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze. Di conseguenza, sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, verso Ancona/Pescara e non sarà raggiungibile l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata all’interno del tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Milano ed è diretto verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria sulla A1 alla stazione di Valsamoggia, percorrere la SP569 Nuova Bazzanese ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, per proseguire poi sulla A1 verso Firenze; per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria sulla A1 alla stazione di Valsamoggia, percorrere la SS9 Via Emilia ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale.

Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le chiusure della stazione di Cesena nord, previste nelle due notti di giovedì 7 e venerdì 8 dicembre.