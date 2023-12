Questa mattina 7 dicembre, alle ore 10.30, la Polizia di Stato ha offerto ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria la possibilità di fare un giro sulla Lamborghini con la livrea bianca e azzurra della Polizia di Stato.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Bimbo Tu. Un cappellino e una borraccia della Polizia di Stato sono stati distribuiti a tutti i piccoli che hanno fatto un giro in auto, mentre per i piccoli pazienti che non sono potuti uscire dal reparto gli agenti della Polizia di Stato hanno portato altri doni, entrando direttamente nel reparto diretto dal Prof. Lanari.

Una mattinata diversa e divertente per allietare i piccoli ricoverati che dovranno trascorrere le Feste in ospedale, lontani da casa, e per i loro familiari.

La Polizia di Stato è sempre al fianco della Ausl di Bologna, del Policlinico Sant’Orsola IRCCS nella promozione di queste lodevoli iniziative ed è sempre disponibile a supportare con le proprie forze iniziative del Terzo Settore come quelle portate avanti dall’Associazione Bimbo Tu.