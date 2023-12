Dal pomeriggio di oggi, giovedì 7 dicembre, ripartono le mammografie di screening in tutte le sedi della provincia. Le donne che hanno un appuntamento programmato per oggi pomeriggio possono recarsi nella sede indicata sulla lettera di invito. Lo screening mammografico sarà eseguito anche nella mattina di sabato 9 dicembre.

Prosegue l’importante lavoro dei tecnici per la graduale ripresa dei servizi in seguito al blocco informatico causato dall’attacco hacker dei giorni scorsi.

Tutti gli aggiornamenti sui servizi attivi sono disponibili alla pagina www.ausl.mo.it/attacco-hacker-aziende-sanitarie-modena.

Tutto il personale delle Aziende sanitarie modenesi è impegnato a limitare al minimo i disagi per l’utenza. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e si rinnova l’invito a seguire sui portali delle Aziende, in particolare www.ausl.mo.it e www.aou.mo.it, gli aggiornamenti costanti sui servizi e le attività sanitarie.

Si rinnova l’indicazione ad utilizzare responsabilmente il Pronto soccorso e i servizi di emergenza. È inoltre fondamentale presentarsi alle visite con l’impegnativa (promemoria cartaceo dell’appuntamento), la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento valido (tutte le informazioni sui siti delle aziende).