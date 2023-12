Sarà il giovane pianista Yuanfan Yang il protagonista del concerto di domenica 10 dicembre al Teatro Comunale per la rassegna “Musica classica”, altro talento d’origine asiatica che si esibisce sul palcoscenico cittadino due settimane dopo lo straordinario violinista diciottenne Nurie Chung.

Questo nuovo appuntamento della ricca stagione di classica s’intitola “Acqua”, e dopo brani di celebri autori Yuanfan Yang lo concluderà dimostrando la propria abilità anche come improvvisatore. Ecco il programma completo: Bach/Busoni: “Ciaccona”; Franz Liszt: “Au lac de Wallen Au bord d’une source” (“Al lago di Wallen, ai bordi d’una sorgente”); Claude Debussy: “Reflets dans l’eau” (“Riflessi sull’acqua”); Franz Liszt: “Orage” (“Temporale”); Yuanfan Yang: “Waves” (“Onde”); Gabriel Fauré: “Barcarolle n. 1 in la minore op. 26”; Fryderyk Chopin: “Barcarola op. 60”; Yuanfan Yang: improvvisazioni dai suggerimenti del pubblico.

Nato a Edimburgo nel 1997 da famiglia cinese, Yuanfan Yang ha concluso precocemente e a pieni voti gli studi alla Royal Academy of Music e al Royal College of Music di Londra vincendo concorsi fra gli altri ad Hastings, Roma, Cleveland, Weimar e il prestigioso “Alessandro Casagrande” di Terni. Oltre che eccellente esecutore del repertorio cameristico, Yang si distingue per essere anche un compositore versatile, essendosi esibito in numerosi importanti festival in tutto il mondo, dall’Europa alla Cina e negli Stati Uniti. Il concerto di domenica inizia come tradizione alle ore 17:00.

La Direzione del Teatro ricorda che fino al 31 dicembre sono utilizzabili i “voucher” per gli spettacoli annullati causa Covid (così come, per gli abbonati, quello di “Mine vaganti” annullato nel dicembre scorso per indisposizione di un interprete). Inoltre sono ancora in vendita i cosiddetti “abbonamenti liberi”, cioè un “carnet” di almeno cinque spettacoli, a sconto crescente, senza diritti di prevendita e a posto variabile. Per gli spettacoli serali la biglietteria del Teatro apre alle 18, in occasione di repliche diurne un’ora prima dell’inizio.

Informazioni: InCarpi, piazza dei Martiri 64 (Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio), incarpi@comune.carpi.mo.it.it 059649255; https://teatrocomunale.carpidiem.it