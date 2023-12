Nuvolosità variabile nella giornata, con qualche addensamento più consistente sui rilievi; visibilità ridotta per la presenza di foschie dense o banchi di nebbia sulle aree di pianura e su quelle vallive al mattino e nelle ore serali.

Temperature minime in lieve aumento, comprese tra 0 e 4 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree esterne ai principali centri urbani, dove si potranno verificare delle gelate, più probabili sulle aree di pianura più esposte e sulle aree vallive del settore centro-occidentale; massime in aumento, tra i 4 gradi sul settore occidentale e gli 8 gradi sulla fascia costiera. Venti deboli di direzione variabile, tendenti a divenire meridionali e a rinforzare sui rilievi nelle ore serali. Mare mosso al mattino ma con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)