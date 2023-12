Nuvolosità stratificata in transito, con cielo coperto per gran parte della giornata sui settori di pianura, per la presenza di strati nebbiosi in parziale diradamento e sollevamento nelle ore centrali del giorno.

Temperature minime in lieve diminuzione con valori compresi tra 1/3 gradi dei settori emiliani e tra 3/5 gradi di quelli romagnoli. Massime stazionarie sui settori romagnoli, con valori attorno a 9 gradi, in diminuzione sul resto del territorio, con valori tra 6/8 gradi. Venti deboli occidentali in pianura, da sud-ovest sui rilievi, con rinforzi sui crinali appenninici. Mare poco mosso.

(Arpae)