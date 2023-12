Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura dell’uscita dello svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, prevista dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 dicembre.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 11, alle 6:00 di martedì 12 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 12 SS65 della Futa, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, gli svincoli 11 San Vitale e 11 bis Castenaso, saranno chiusi in entrata verso San Lazzaro/A14.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: Via dell’Industria, Via Larga, Via Mattei, Via Villanova, Via Marescotti, Via Bentivoglio, per rientrare sulla Tangenziale attraverso lo svincolo 12 SS65 della Futa.

Sul Ramo di allacciamento SS9 Via Emilia/Tangenziale di Bologna, sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo Verde della Tangenziale (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di allacciamento che dalla SS9 Via Emilia immette sul Ramo Verde, in direzione della Tangenziale di Bologna e chiuso anche lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, immette sulla SS9 Via Emilia, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto;

-dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 dicembre, sulla Tangenziale di Bologna, sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 “Borgo Panigale” della Tangenziale;

-dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 dicembre, sulla Tangenziale di Bologna, sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 “Borgo Panigale” della Tangenziale;

-dalle 22.00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 dicembre, sul Ramo Verde della Tangenziale, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso la Tangenziale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 “Borgo Panigale” della Tangenziale.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nelle notti indicate, in modalità alternata.