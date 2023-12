ROMA (ITALPRESS) – La Corte costituzionale riunita in camera di consiglio ha eletto presidente, all’unanimità, il professor Augusto Antonio Barbera. Il neopresidente rimarrà in carica fino al 21 dicembre 2024, quando scadrà il mandato di nove anni di giudice costituzionale. Come primo atto da presidente, il professor Barbera ha nominato vicepresidenti i giudici Franco Modugno, Giulio Prosperetti e Giovanni Amoroso.

Nato ad Aidone in Provincia di Enna il 25 giugno 1938, Barbera è stato eletto giudice della Corte costituzionale dal Parlamento il 16 dicembre 2015 e ha giurato il successivo 21 dicembre.

E’ professore emerito di Diritto costituzionale presso l’Università di Bologna. Si è formato nell’Università di Catania dove, nel 1968, ha conseguito la libera docenza in diritto costituzionale. Ha svolto attività politica: è stato eletto alla Camera dei deputati per cinque legislature, fra il 1976 e il 1994. E’ stato tra i promotori dei referendum elettorali del 1991, del 1993 e del 1999 che hanno portato all’introduzione dell’elezione diretta dei sindaci e al superamento del sistema proporzionale. Nell’aprile 1993 è stato nominato ministro per i Rapporti con il Parlamento (Governo Ciampi).

(ITALPRESS).

– Foto: Italpress –

LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO DI BOLOGNA, MATTEO LEPORE

“Vorrei rivolgere le più vive felicitazioni e tanti auguri di buon lavoro a nome della città di Bologna al professore Augusto Barbera, per l’elezione a presidente della Consulta. Barbera è un giurista raffinato e un maestro del diritto di indiscussa autorevolezza, che ha formato generazioni di studenti e studentesse. Conosciamo da vicino il suo impegno e da bolognese non ha mai fatto mancare alla nostra comunità il suo contributo intellettuale, con iniziative di grande valore soprattutto per le riforme istituzionali. Un punto di riferimento importante, quindi, non solo per il mondo accademico ma anche per le istituzioni tutte, che nel suo percorso professionale e civile ha servito con dedizione, competenza ed equilibrio. Capacità che saranno ancora una volta a servizio del Paese nel delicato ruolo di presidente della Corte Costituzionale”.

LE CONGRATULAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, BONACCINI

“Desidero inviare un caro saluto e un forte abbraccio al professor Augusto Barbera, insieme alle congratulazioni per la nomina a presidente della Corte Costituzionale. Lo faccio a nome di tutta la Regione e dell’intera comunità emiliano-romagnola, di cui siamo orgogliosi faccia parte ormai da tanti anni”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che prosegue: “Professore emerito di Diritto costituzionale all’Università di Bologna, dove è stato ordinario fino al 2010, consigliere regionale in Emilia-Romagna per due anni, parlamentare e ministro, il presidente Barbera rappresenta una garanzia assoluta per il pieno rispetto del dettato costituzionale, a beneficio soprattutto dei cittadini, dei territori, della collettività e del bene pubblico”.

“Infine, egli stesso, con la sua esperienza, il suo esempio al servizio delle istituzioni pubbliche e l’insegnamento a tanti giovani nella sua carriera accademica, ha contribuito a rafforzare il sistema valoriale e la coesione sociale in Emilia-Romagna, alla base di misure e decisioni- chiude Bonaccini- che più volte hanno aperto la strada nel Paese”.