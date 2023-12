Il concerto di Patti Smith in programma ieri, 12 dicembre 2023, al Teatro Duse di Bologna non è andato in scena a causa di un improvviso malore che ha colpito l’artista. I biglietti acquistati su Vivaticket e Ticketone saranno rimborsati direttamente dai rispettivi circuiti entro 5 giorni.

Coloro che hanno acquistato il biglietto presso la biglietteria del Teatro Duse possono richiedere il rimborso scrivendo una mail a biglietteria@teatroduse.it.