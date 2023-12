Venerdì 15 dicembre, dalle 15 alle 19, saranno aperti 4 ambulatori vaccinali presso il punto prelievi della palazzina L dell’Ospedale Maggiore di Bologna a disposizione di tutti i cittadini che vogliono effettuare la vaccinazione contro il Covid-19, indipendentemente dall’età o dalle condizioni di fragilità, che siano residenti o domiciliati con assistenza sanitaria nel territorio dell’Azienda USL di Bologna.

500 le dosi disponibili, ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione, sia per bambini, dai 6 mesi agli 11 anni, sia per ragazzi e adulti dai 12 anni in su.

La vaccinazione anti-covid19 offerta, nella formulazione aggiornata per le varianti di questa stagione autunno-inverno, è raccomandata per tutte le persone over60, per chi ha fragilità, patologie croniche o immunodepressione, e per le donne in gravidanza.

Il vaccino è raccomandato a distanza di 6 mesi dall’ultima dose di vaccino anti-covid ricevuta o dall’ultima infezione da Covid-19, a prescindere dal numero di dosi ricevute o di infezioni.

Per chi non potesse partecipare all’open day vaccinale, rimane possibile prenotare l’appuntamento per effettuare la vaccinazione presso i Medici di medicina generale e le farmacie di comunità aderenti alla campagna vaccinale.

Da lunedì 11 dicembre è possibile prenotare, tramite i canali CUP, anche nelle sedi vaccinali distrettuali, sia per bambini dai 6 mesi agli 11 anni sia per ragazzi con 12 anni o più e adulti, con disponibilità a partire dall’8 gennaio.