AGGIORNAMENTO ORE 10:00

Poco prima delle ore 9:45, sull’autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Altedo e Bologna Arcoveggio in direzione Bologna, si registrano code a tratti dopo la rimozione del mezzo pesante che questa mattina era rimasto fermo in avaria, all’altezza del km 3, in direzione Bologna.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Bologna.

******

Poco prima delle ore 8:30, sull’autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Altedo e Bologna Arcoveggio in direzione Bologna, si registrano 8 km di coda a causa di un mezzo pesante fermo in avaria, all’altezza del km 3, dove il traffico transita temporaneamente su una sola corsia in direzione Bologna.

Agli utenti in viaggio verso Bologna si consiglia di uscire ad Altedo, percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in A13 a Bologna Arcoveggio.