Sabato 16 dicembre alle 21:00 presso il Duomo di S. Giorgio di Sassuolo e domenica 17 dicembre alle 18:00 presso la Chiesa di Sant’Agostino a Modena, tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale organizzato dalla Scuola Corale “Giacomo Puccini”.

Il programma quest’anno sarà incentrato su Franz Joseph Haydn, uno dei padri del classicismo viennese insieme a Mozart e Beethoven, di cui verranno proposti alcuni lavori sacri piuttosto celebri (il Te Deum dedicato da Haydn all’imperatrice Maria Teresa d’Austria, il Tantum Ergo basato sulla melodia dell’inno tedesco, alcune arie dalla Missa in tempore belli e dall’oratorio “La Creazione”) accanto ad altri di rarissima esecuzione, come la deliziosa Missa brevis in fa maggiore composta da Haydn a 17 anni.

La Corale Puccini sarà affiancata da un qualificato ensemble di voci soliste (i soprani Annalisa Curedda e Yoriko Okai, il baritono Giulio Riccò) e sarà accompagnata dall’Accademia Filarmonica di Sassuolo. La direzione è affidata ai Maestri Francesco Saguatti e Simone Guaitoli.

Ingresso libero