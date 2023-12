Cielo sereno salvo isolati addensamenti sulla Romagna. Nelle prime ore del mattino e nelle ore serali formazione di banchi di nebbia sulla pianura in particolare del settore occidentale. Temperature minime comprese tra 1 e 5 gradi sulle aree urbane ma con valori anche al di sotto dello zero sulle aree aperte, dove potranno verificarsi gelate notturne e mattutine. Massime in flessione comprese tra 5 gradi delle aree di pianura occidentali e 11 gradi del settore costiero. Venti deboli variabili in pianura. Da moderati a forti da nord-est su mare, fascia costiera e rilievi romagnoli. Mare da mosso a localmente molto mosso in graduale attenuazione serale.

(Arpae)