Un ferito, fortunatamente in modo non grave, nella fuoriuscita di strada di un’autovettura, ieri sera intorno alle 23:00 in via Valverda ad Imola. I vigili del fuoco di Fontanelice hanno provveduto ad estrarre il malcapitato, incastrato nella vettura ribaltata e ricoverato con ferite non gravi. Sul posto i sanitari del 118, e la Polizia locale di Imola.