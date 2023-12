Incendio del tetto di un condominio ad Osteria Grande. E’ successo ieri sera intorno alle 19:00 in via in Bernardi. Sul posto i vigili del fuoco con mezzi da Medicina, San Lazzaro ed Imola. 18 le persone evacuate, un vigile del fuoco rimasto lievemente ferito e trasportato all’Ospedale di Imola. Sul posto anche i sanitari inviati dal 118 e la Polizia locale.