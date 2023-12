Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: SP3 via Marconi, SS64 Porrettana, SP20 Chiavicone, per rientrare sulla A13 alla stazione di Altedo.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato: dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 dicembre, sarà chiuso il tratto Bologna Borgo Panigale (km 4+800)-allacciamento Raccordo Casalecchio (km 9+000), verso Ancona.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: da Milano verso Ancona, uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, la Tangenziale e rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, o sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro; da Milano verso Padova, uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, la Tangenziale ed entrare sulla A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 dicembresarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio (km 9+000) e quello con la A1 Milano-Napoli (km 0+000), in direzione di quest’ultima. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel suddetto tratto e la stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale sarà completamente chiusa in entrata e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Ancona e da Padova. Ciò comporterà l’uscita obbligatoria sul Ramo Verde, per deviare sulla SS9 verso Modena i veicoli provenienti dalla Tangenziale di Bologna. Inoltre, saranno chiusi i due rami di accesso che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: da Ancona verso Milano, percorrere il Raccordo di Casalecchio, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e proseguire poi sulla A1 verso Milano; in ulteriore alternativa, anticipare l’uscita sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna, il Ramo Verde, la SS9 Via Emila ed entrare sulla A1 alla stazione di Valsamoggia; da Padova verso Milano, uscire sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A1 alla stazione di Valsamoggia.

Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 21 dicembre, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini nord o di Riccione.

******

A partire da mercoledì 20 dicembre tornerà pienamente percorribile la A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Modena Sud e Valsamoggia in entrambe le direzioni. Infatti, si sono conclusi i lavori di ammodernamento sul Ponte sul torrente Samoggia, che hanno interessato il consolidamento della soletta e l’impermeabilizzazione del ponte secondo le più recenti norme tecniche.

I lavori, che hanno visto impegnate le maestranze sette giorni su sette, sono stati pianificati e portati a termine in modo da favorire gli spostamenti in occasione delle prossime festività natalizie.

******

Sulla D23 Diramazione per Ferrara (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), la chiusura dello svincolo di immissione sulla SS64 Porrettana/Via Bologna, per chi proviene dalla A13 Bologna-Padova, inizialmente prevista dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 19 dicembre, è stata spostata a mercoledì 20 dicembre, ma con lo stesso orario. Tale chiusura si rende necessaria per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Ferrara Centro.