Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 22 dicembre, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, o di Modena sud sulla stessa A1.

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre, per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante. Pertanto, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso la A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, la stazione di Bologna Fiera sarà chiusa in entrata verso la A1 e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 attraverso la stazione di Bologna Arcoveggio; per la chiusura della stazione di Bologna Fiera: Bologna Arcoveggio, sulla A13.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, verso Ancona, dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 dicembre, sempre per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante.

In alternativa, a chi proviene da Milano, da Firenze o da Padova ed è diretto verso Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione di Ancona e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dalla A13 Bologna-Padova immette sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona e sulla A14, sarà chiusa anche l’entrata della stazione di Bologna Fiera, verso Ancona.

In alternativa, chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona, potrà uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena ed entrare sulla A14 attraverso la stazione di Bologna San Lazzaro.

In alternativa alla chiusura della stazione di Bologna Fiera, si consiglia di entrare alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Sulla D23 Diramazione per Ferrara (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), è stata annullata la chiusura dello svincolo di immissione sulla SS64 Porrettana/Via Bologna, prevista dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 20 dicembre.