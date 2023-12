Un nuovo riconoscimento all’impegno dell’Ente Locale per l’ambiente viene dall’associazione “Comuni Virtuosi”, che per il 2023 ha premiato Carpi nella categoria “Mobilità sostenibile”, con la seguente motivazione: « Per i progetti messi in campo che favoriscono la mobilità dolce, riducono l’impatto ambientale e incidono positivamente sul cambiamento degli stili di vita della comunità».

I vincitori sono stati proclamati domenica ad Aci Bonaccorsi (CT). Al 17° premio “Comuni Virtuosi” hanno partecipato 300 progetti, fra i quali son stati selezionati 66 finalisti per le categorie “gestione del territorio”, “impronta ecologica”, “rifiuti”, “mobilità” e “nuovi stili di vita” Il premio è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Ispra, Borghi Autentici d’Italia e Amodo (Alleanza Mobilità Dolce).

L’associazione, nata nel 2005 su iniziativa dei comuni di Monsano (AN), Colorno (PR), Vezzano Ligure (SP) e Melpignano (LE), è una rete di Enti locali che «opera a favore di una armoniosa e sostenibile gestione dei propri territori, diffondendo verso i cittadini nuove consapevolezze e stili di vita all’insegna della sostenibilità, sperimentando buone pratiche attraverso l’attuazione di progetti concreti ed economicamente vantaggiosi, legati a gestione del territorio, efficienza e risparmio energetico, nuovi stili di vita e partecipazione attiva dei cittadini» Presidente è Elena Carletti, Sindaca di Novellara (RE). Alla cerimonia in Sicilia è stato proiettato un video-saluto del Sindaco Alberto Bellelli.

Riccardo Righi, assessore ad Ambiente, Smart City e Urbanistica, esprime l’orgoglio personale e della Giunta per il riconoscimento attribuito a Carpi: «Questo premio è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge l’Amministrazione, i cittadini e le realtà del territorio. Abbiamo fatto della mobilità sostenibile una priorità strategica per la nostra città, puntando su soluzioni innovative e intelligenti che migliorano la qualità della vita e dell’ambiente. Ringraziamo l’associazione “Comuni Virtuosi” per questo prestigioso riconoscimento».