Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Castel San Pietro in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 20, alle 6:00 di giovedì 21 dicembre.

Resta confermata, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 20, alle 6:00 di giovedì 21 dicembre, la chiusura della stazione di Imola, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Pietro o di Faenza.