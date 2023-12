Sono in corso i lavori di asfaltatura del primo tratto ciclopedonale di viale della Repubblica, a Scandiano. Si tratta della tranche finale del primo stralcio di investimento comunale sui marciapiedi, che ha portato da ottobre ad oggi a ripristinare larghi tratti di camminamenti e percorsi pedonali lungo tutto il territorio comunale.

“Si tratta di interventi – ha dichiarato il sindaco Nasciuti – a cui teniamo molto perché, oltre agli evidenti benefici in termini di decoro urbano rappresentano uno dei tanti investimenti fatti sulla mobilità fragile. Scandiano è sempre più un territorio che si può facilmente vivere a piedi o in bicicletta”.

I lavori, iniziati il 23 ottobre, termineranno venerdì 22 dicembre per un totale di investimento comunale da circa 100mila euro.

“Nei primi mesi del 2024 – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Claudio Pedroni – di concludere viale della Repubblica fino a via Longarone, con un secondo stralcio di interventi”.

Fino ad oggi i lavori sono stati effettuati in via Palazzina, via Beucci, via dell’Abate, via Martiri della Libertà, via Longarone, via dei Mille, viale Europa, via Marsala, via Veneto (tra via Garibaldi e viale Risorgimento).