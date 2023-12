Sono stati tutti catturati e, se giudicati in buona salute, sterilizzati, vaccinati contro la Mixomatosi ed “etichettati” con una riconoscibile etichetta auricolare verde che ne certifica lo stato di buona salute.

Si concluso con la liberazione di 17 esemplari sani la prima parte dell’intervento dell’amministrazione di Correggio sulla colonia di conigli di parco della Memoria colpita la scorsa estate da un’epidemia di Mixomatosi. Un altro gruppo verrà liberato non appena si sarà raggiunto un numero di esemplari sufficiente che in totale sarà intorno alla trentina.

“Chiediamo la collaborazione di tutti – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione – nel segnalare la presenza di eventuali soggetti sprovvisti dell’etichetta auricolare verde. In questo caso si tratta o di esemplari sfuggiti alla cattura da parte dei veterinari oppure di animali esterni alla colonia abbandonati al parco dai loro proprietari, cosa che con ogni probabilità ha scatenato l’epidemia della scorsa estate. Occorre grande sensibilità – ha proseguito l’assessore – quando si posseggono animali in generale, ma soprattutto con le specie particolari, come conigli nani o tartarughe, che se inseriti in un ambiente diverso possono scatenare reazioni importanti. Ci tengo a ringraziare personalmente il Rifugio Matildico che ci ha dato una grandissima mano nel portare avanti un protocollo che, lo sottolineo, ha bisogno della collaborazione di tutti ma funziona perfettamente”.

Dall’amministrazione ricordano che è vietata qualsiasi interazione con i conigli del parco della Memoria, così come non è consentito dare da mangiare agli animali né, soprattutto, abbandonare soggetti esterni alla colonia.