Si amplia la rete ciclopedonale del Comune di Crevalcore e si mettono in sicurezza strade frazionali con la realizzazione e la posa della segnaletica orizzontale e verticale.

Si è completato un importante intervento di collegamento delle piste ciclopedonali del territorio, in particolare sull’itinerario strategico della Ciclovia del sole (Eurovelo 7), con l’istituzione, da parte dell’Amministrazione comunale, di una strada per itinerario ciclopedonale, ovvero una strada di tipo F BIS, nel tratto di via Bisentolo sud, compreso tra le vie Guisa e Mezzo Levante, con divieto di transito a tutti i veicoli a motore, eccetto i residenti, e con un limite massimo di velocità consentita di 20 km/h. Le strade di tipo F BIS sono strade locali destinate prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e che, per proprie caratteristiche, consentono una particolare sicurezza per l’utenza debole della strada.

“Da tempo su via Bisentolo Sud è già presente un forte traffico ciclistico – dichiara il sindaco Marco Martelli – in quanto strada di collegamento tra il percorso della Ciclovia del Sole e la pista ciclopedonale posta in via di Mezzo Levante, che è l’itinerario ciclabile che collega il capoluogo all’area produttiva più importante del territorio comunale. Questo consentirà un duplice utilizzo di tali ciclabili: per il cicloturista di passaggio sul nostro territorio e per lo spostamento quotidiano casa-lavoro a mezzo bici.”

Lo stesso intervento sulla segnaletica ha portato all’istituzione di una zona 30 km/h per tutte le categorie di veicoli nelle aree del centro abitato della frazione di Palata Pepoli e della frazione di Caselle per tutte le strade comunali. In questo caso, la necessità era emersa anche a seguito di molteplici segnalazioni di cittadini preoccupati per l’elevata velocità tenuta dai veicoli in transito sulle strade dei centri abitati delle frazioni di Caselle e Palata Pepoli, strade molti strette e talvolta prive di marciapiedi.

“Queste ricuciture di percorsi – conclude Martelli – attraverso l’utilizzo di “piste soft”, ovvero realizzate con la sola segnaletica orizzontale e verticale, hanno l’obiettivo di dare continuità e sicurezza ai percorsi ciclabili e pedonali e di incentivare l’uso della bici in ambito urbano. Questa ulteriore azione ci consentirà di candidarci, anche per l’edizione 2024, a ‘ComuniCiclabili’, promosso dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab), che costituisce un appuntamento sempre stimolante per migliorare nel tempo il nostro livello di ciclabilità.”

“ ‘ComuniCiclabili’ nasce per valutare l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile – dichiara Massimo Martini neo Presidente di Fiab Terred’acqua – In questo caso, voglio fare i complimenti al sindaco Marco Martelli, ed al suo staff coinvolto in questo progetto, per l’impegno profuso nel migliorare la mobilità sostenibile all’interno del proprio territorio comunale, frazioni comprese.

Tutto questo impegno ritengo che sia di buon auspicio per una lunga e proficua collaborazione e quale miglioramento per l’intero territorio di Terre d’Acqua.”