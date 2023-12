Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre ignoti si sono introdotti nei locali dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – IRCCS Policlinico di Sant’Orsola e hanno trafugato farmaci oncologici per un valore ancora in fase di estimazione. Le terapie dei pazienti presi in carico non hanno subito nessuna interruzione. Indagano i Carabinieri.