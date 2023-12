Viaggiava a bordo di un autobus di linea di trasporto urbano sprovvista del biglietto. Sorpresa senza il previsto titolo di viaggio, la ragazza, una 20enne reggiana, ha fornito al controllore i dati anagrafici di una sua amica, (titolare di abbonamento), la quale era a conoscenza dell’episodio. Nonostante gli accordi fra le due amiche, la pseudo-vittima quando si è vista recapitare più di due multe, si è recata dai carabinieri di San polo d’Enza, denunciando di essere stata vittima di sostituzione di persona.

Le indagini svolte dai militari, permettevano di accertare che le due ragazze erano complici, in quanto la pseudo vittima era consapevole del fatto che l’amica utilizzasse i propri dati per viaggiare gratis sui mezzi di trasporto. Per questi motivi i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza, a conclusione delle indagini hanno denunciato, alla procura di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, due 20enni, entrambe con l’accusa di “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali o di altri” e una delle due anche per “simulazione di reato”. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

