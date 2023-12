È stata ufficialmente inaugurata ieri sera nell’ambito del “Natale dell’Atleta” della PGS Fides, la palestra della scuola primaria don Milani di Casinalbo, recentemente ristrutturata.

Nello specifico, l’intervento ha riguardato il rifacimento di circa 560 mq di pavimentazione multiuso che consente lo svolgimento di molteplici discipline sportive quali pallavolo, basket, calcetto e pattinaggio. La nuova pavimentazione è sicura, in quanto l’elasticità della superficie permette di assorbire l’impatto dei movimenti e di conseguenza ridurre i traumi muscolari; igienica, poiché il linoleum presenta qualità antibatteriche, e costituita da un doppio strato intermedio in legno truciolare e da uno strato inferiore in poliuretano. In aggiunta ai lavori che hanno riguardato il rifacimento dei pavimenti, si è proceduto anche alla tinteggiatura, realizzata con l’aiuto di cittadini e associazioni, e la PGS Fides, associazione che gestisce lo spazio, ha acquistato con fondi propri nuovi pali e nuova rete e ristrutturato gli spogliatoi.

Dichiara il Sindaco Maria Costi: “La palestra della scuola primaria don Milani non è solo un luogo di pratica sportiva, ma un punto di incontro tra generazioni. Questo progetto, oltre a promuovere la salute e la socializzazione, è un esempio tangibile di quanto possiamo raggiungere quando cittadini, associazioni e istituzioni lavorano insieme per il bene comune”.

Conclude l’Assessore allo Sport Marco Biagini: “Chiudiamo un anno di lavori nelle strutture sportive del territorio con l’inaugurazione di una palestra molto cara ai casinalbesi e utilizzata in orario scolastico dagli alunni della scuola primaria don Milani, che la ospita, e in orario pomeridiano e serale dalla PGS Fides per le sue attività. L’intervento, oltre a rendere la palestra ancora più sicura, performante e più bella, ci ha dato modo di dimostrare ancora una volta quanto la collaborazione sia spesso la chiave per fare grandi cose. A questo proposito, ci tengo a ringraziare tutti i cittadini che, autonomamente, hanno partecipato alla tinteggiatura delle pareti; oltre alla PGS Fides che ha ristrutturato gli spogliatoi e acquistato nuove attrezzature”.