Principio d’incendio la scorsa notte intorno alle 3:30 nel soggiorno di appartamento al 14⁰ piano di un edificio residenziale, a Bologna in via Tommaso Casini 4. Le fiamme, che hanno interessato un divano ed un tavolino, sarebbe state innescate da una candela lasciata accesa. I quattro inquilini, rimasti intossicati dai fumi, sono stati trasportati dal personale del 118 all’Ospedale Sant’Orsola per accertamenti. Le fiamme sono state estinte dai Vigili del fuoco, sul posto con una squadra da Bologna.