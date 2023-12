Il Teatro Bismantova ospita un affascinante spettacolo di magia mercoledì 27 dicembre, alle ore 21. Lo spettacolo è proposto in collaborazione con il negozio Rosazzurro di piazza Peretti 9/B, che il 23 dicembre inaugurerà dalle ore 15 l’ampliamento della sede (con una bella festa per tutti): la titolare Nadia Vassallo ha voluto festeggiare questo momento importante e il 20mo compleanno del negozio sostenendo anche una serata per tutta la famiglia in teatro.

L’evento è patrocinato dal Comune. “A lezione di magia” è il titolo dello spettacolo che verrà proposto dal Duo Magique, un’esperienza straordinaria che porterà gli spettatori in un viaggio attraverso il mondo dell’incanto e dell’illusionismo. Uno spettacolo che farà sorridere, saprà stupire e persino far interrogare sulla realtà stessa.

Il cuore pulsante dello spettacolo sono le grandi Illusioni: oggetti che appaiono e scompaiono nel nulla, persone che si materializzano improvvisamente e tanto altro. La mente degli spettatori sarà sfidata a trovare spiegazioni razionali per ciò che vedranno.

A proporlo saranno Simone Ghirardini di Toano e Caterina Soli di Rubiera. Simone è un giovane illusionista e imprenditore pieno di talento e creatività. Con la sua passione per la magia sin dalla giovane età, ha sviluppato abilità straordinarie nel creare illusioni che lasciano il pubblico senza fiato. La sua dedizione all’arte della magia lo ha portato a diventare un noto esponente nel mondo dell’intrattenimento. Caterina Soli è illusionista e danzatrice aerea, un’artista straordinaria che incanta il pubblico con le sue abilità uniche e affascinanti. La sua giovinezza si traduce in una fresca ed energica interpretazione di queste forme d’arte. Mentre si esibisce come illusionista, crea un mondo di magia e mistero con trucchi magici sorprendenti, coinvolgendo lo spettatore in un’avventura di meraviglia e stupore.

“Non siamo solo maghi – spiegano Simone e Caterina – siamo anche artisti dell’interazione. Il pubblico è parte integrante del nostro spettacolo. Alcuni tra gli spettatori avranno l’opportunità di salire sul palco e diventare parte dell’illusione stessa. Ridere e Meravigliarsi: la magia non è solo sull’incredibile, ma anche sul divertimento. Ridere è una parte importante del nostro spettacolo.

Il nostro spettacolo è pensato per le famiglie e adatto a tutte le età”. Ingresso: 13 euro intero, 7 euro ridotto fino a 6 anni. Per informazioni: Teatro Bismantova tel. 0522 611876.