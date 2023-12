Tutto è iniziato nello scorso mese di agosto, a seguito di una denuncia e con la conseguente misura cautelare di allontanamento e divieto di avvicinamento nei confronti della ex-compagna domiciliata a Bologna, per reati di maltrattamento in famiglia. L’uomo gravato dal provvedimento, ventinovenne, lui stesso domiciliato in città, ha deciso di violare la prescrizione e a seguito al ripetersi dei comportamenti violenti e prevaricanti denunciati dalla donna, già affidata a una struttura protetta, ha indotto l’Autorità Giudiziaria ad emettere un atto di custodia cautelare nei suoi confronti.

A questo punto è entrata in gioco la Polizia Locale, che con il suo reparto di Polizia Giudiziaria ha avviato una tempestiva ed intensa attività informativa ed investigativa. L’indagine ha portato nei giorni scorsi a rintracciare il ventinovenne e, dopo la notifica del provvedimento, ad arrestarlo e a condurlo in carcere dove tuttora si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.