Presentato oggi in salastampa Luca Savonuzzi di Bologna il programma della ventiseiesima edizione della “Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, la struttura innovativa pubblica di assistenza e ricerca dell’Azienda Usl di Bologna, nata dal felice incontro con l’associazione di volontariato “Gli amici di Luca”. Alla presenza dell’assessore alla sanitò e al Welfare del comune di Bologna Luca Rizzo Nervo, del direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna Paolo Bordon, di Sabrina Betti vicepresidente CNA Bologna, Maria Vaccari – presidente dell’associazione ‘Gli amici di Luca’ e Fulvio De Nigris – direttore del Centro studi per la Ricerca sul Coma – ‘Gli amici di Luca’, di Gabriele Scrima – direttore organizzativo del Teatro Duse, Riccardo Grassi socio dello Spazio Conad e Umberto Fiorelli compagnia teatrale Fantateatro.

La manifestazione è promossa dall’organismo di volontariato “Gli amici di Luca” con il patrocinio del Comune di Bologna, Confcommercio Ascom, in collaborazione con CNA Bologna, Centro Vialarga Spazio Conad, Teatro Duse, Fantateatro e tante preziose adesioni. La Befana Paola Mandrioli (attrice di Fantateatro) già da qualche anno interpreta la vecchina tanto cara ai bambini nel solco segnato da Carla Astolfi storica Befana della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

La Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris è oramai una tradizione radicata nella città di Bologna dal 1999 – dicono Maria Vaccari e Fulvio De Nigris genitori di Luca, rispettivamente presidente dell’associazione Gli amici di Luca e direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma – e l’dea di fare rete con altre Befane e promotori di iniziativa ha nel tempo consolidato questa iniziativa. Nostro figlio Luca era appena scomparso nella notte tra il 7 e l’8 gennaio del 1998, dopo l’Epifania, e subito cominciava una lunga gara di solidarietà che in suo nome avrebbe portato alla nascita dell’innovativo centro di riabilitazione e ricerca dell’Azienda Usl di Bologna. Oggi festeggiamo i ventisei anni di questa manifestazione che sostiene un’idea quella della Casa dei Risvegli Luca De Nigris che è diventata realtà, un centro di assistenza e ricerca, una preziosa risorsa del sistema sanitario nazionale ed esperienza importante nel panorama europeo. E’ una Befana che non viene meno alla sua mission di solidarietà, al recupero dei valori della città, di relazioni vere e dirette, con l’obiettivo primario di raccogliere fondi per continuare quel percorso di affiancamento alle famiglie, di assistenza e ricerca che si esprime nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris e nell’affrontare il rientro al domicilio delle persone con esiti di coma e le loro famiglie nel nuovo percorso di vita. Anche quest’anno il 6 gennaio partiremo da Palazzo d’Accursio con la Befana in Trishow tradizionalmente guidato dal sindaco Matteo Lepore con il cardinale Matteo Zuppi e il nostro testimonial Alessandro Bergonzoni”.

“L’appuntamento con la Befana della solidarietà è una tradizione consolidata e irrinunciabile per il Teatro Duse, – commenta Gabriele Scrima direttore organizzativo Teatro Duse – siamo orgogliosi di sostenere ancora una volta un evento che ha un obiettivo così importante per tutta la comunità e di farlo insieme alla compagnia Fantateatro che svolge un ruolo prezioso, volto ad avvicinare i ragazzi ai linguaggi e alle emozioni dello spettacolo dal vivo, fornendo opportunità artistiche e formative niente affatto scontate per la crescita dei più giovani”.

“La Befana degli artigiani che in questi anni ha avuto grande successo sotto le Due Torri – dice Sabrina Betti vicepresidente CNA Bologna – oggi a causa delle problematiche legate alla Torre Garisenda, per questa edizione si sposta in via Rizzoli e diventa “Befana oltre la torre lasciando immutato il sostegno al progetto dell’Associazione Gli Amici di Luca, che per noi è cresciuto sostenendo quest’anno anche la “Giornata nazionale ed europea dei risvegli” un evento di alto valore sociale e culturale”.

“Da ventinove anni festeggiamo ‘La Befana più buona del mondo – dice Gianfranco Luce direttore del C.C. Vialarga – che, tra le nostre molteplici iniziative territoriali di solidarietà, è un appuntamento storico che abbiamo mantenuto immutato negli anni ed a cui tutta la città di Bologna è fortemente legata. Siamo uniti ormai da anni alla causa che porta avanti l’associazione gli amici di Luca con la Casa dei Risvegli Luca De Nigris e contiamo sulla risposta di generosità che riusciremo a stimolare nei nostri affezionati clienti”

“Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo a questa iniziativa solidale – commentano Vilmer Selleri e Riccardo Grassi soci dello Spazio Conad – offriremo le nostre calze ai bambini ricoverati all’Ospedale Maggiore e agli ospiti della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, ne promuoveremo la vendita per raccogliere fondi che consegneremo con un assegno simbolico al termine della manifestazione del 6 gennaio al Centro Vialarga. Sarà un momento di festa, ma anche di forte partecipazione e concreta vicinanza al nostro territorio”.

Il programma

La Befana per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris giunta alla 26^ edizione si svolgerà dal 4 al 6 gennaio a Bologna realizzata con il patrocinio del Comune di Bologna e Confcommercio Ascom in collaborazione con Cna, Centro Vialarga Spazio Conad, Comet, Teatro Duse, Fantateatro Il Resto del Carlino e molte preziose adesioni. La manifestazione si sviluppa ancora una volta attraverso le collaborazioni già attivate da anni con l’Azienda Usl di Bologna.

ASPETTANDO LA BEFANA

Giovedì 4 gennaio all’ospedale Maggiore Largo Nigrisoli 2 alle ore 11.00 nel Reparto pediatria e chirurgia pediatrica al 6° piano con Fantateatro la Befana incontrerà i piccoli ospiti e le loro famiglie e donerà le calze ai piccoli ricoverati.

Il 5 e 6 gennaio la Befana più buona del mondo” al Centro Commerciale Vialarga .

Venerdì 5 gennaio alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris Ospedale Bellaria Azienda Usl di Bologna Via Giulio Gaist, 6. Alle ore 11.00 la Befana incontra ospiti, familiari, operatori e volontari. “Il panettone dei Circoli”. I Circoli Dipendenti Comunali, Dipendenti Universitari di Bologna, come gli altri anni offrono i panettoni agli ospiti della struttura. Interviene Alessandro Bergonzoni testimonial della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Il pomeriggio alle ore 18.00 la Befana sarà al Teatro Duse via Cartoleria 42 con Fantateatro che presenta lo spettacolo “La Spada nella roccia” con la regia di Sandra Bertuzzi e l’incasso devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

La Befana incalza. I bambini sono invitati a portare da casa una calza. Alla fine dello spettacolo la troveranno piena di dono grazie a SPAZIO CONAD

Prevendita biglietteria del Teatro Duse da lunedi al sabato dalle ore 15.00 alle 19.00 (051231836 – biglietteria@teatroduse.it). Acquisti online su www.vivatiket.it. Infoline Fantateatro: 0510395670 – 3317127161 www.fantateatro.it.

ARRIVA LA BEFANA

Sabato 6 gennaio dalle ore 9.00 da Palazzo d’Accursio il giro della Befana sul Trishow in piazza Maggiore. Come da tradizione a guidare il Trishow sarà il sindaco di Bologna Matteo Lepore con S.E. il Cardinale Matteo Maria Zuppi e Alessandro Bergonzoni testimonial della Casa dei risvegli Luca De Nigris.

Alle ore 11.00 la tradizionale Befana della Cna oltre la Torre che vedrà Fantateatro impegnarsi in animazioni in via Rizzoli davanti la postazione di Nicola Fusaro famoso caldarrostaio che offrirà le sue caldarroste ai bambini.

Sabato 6 gennaio dalle ore 14.30 intenso programma della Befana all’Ippodromo Arcoveggio – Bologna, in occasione del Gran Premio della Vittoria, pomeriggio dedicato alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. I bambini potranno provare il loro primo giretto in sella al pony, visitare le scuderie sul trenino Hippotram e divertirsi con i laboratori di gioco e animazione.

La Festa della Befana all Arcoveggio prevede soprattutto l’arrivo della simpatica vecchietta in sulky. La befanina distribuirà la calza a bordo pista e nella saletta polivalente, aiutata dalle mascotte: pupazzo di neve e renna. La Befana sarà accompagnata da una parata di trampolieri in costumi scenici che solleciteranno la fantasia e la partecipazione di tutti i bambini!

L’evento è patrocinato dalla Regione Emilia – Romagna e dal Comune di Bologna

Durante il pomeriggio sarà possibile donare un contributo ai volontari per sostenere La Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Ingresso e attività gratuite – Per info: ippodromobologna.it

Accessi da Via di Corticella 102 e Via dell’Arcoveggio 37.

LA BEFANA PIU’ BUONA DEL MONDO AL CENTRO VIALARGA

Dal 3 al 6 gennaio Mostra degli elaborati prodotti dai ragazzi delle scuole primarie che hanno risposto in maniera creativa (scritti e disegni) alla domanda: “Quali sono i doni che la buona Befana può portare secondo voi all’umanità intera, su tutta la terra?”

Il 4 e 5 gennaio dalle ore 15.00 presso un banchetto nella galleria del Centro Commerciale Vialarga.

La Befana aiuta Gli amici di Luca a raccogliere fondi per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Per tutti i donatori ci sarà una calza in regalo e un BUONO SCONTO DA 5 EURO offerto da Spazio Conad.

GRAN FINALE SABATO 6 GENNAIO ORE 17 – Arriva la Befana con FANTATEATRO. Alla fine dello spettacolo verrà consegnato da Spazio Conad l’assegno con il ricavato per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris