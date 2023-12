Nasce “Ducato Estense”, il nuovo brand di promozione turistico – culturale dei territori Estensi e vede Sassuolo come capofila del protocollo d’intesa siglato tra i comuni interessati.

Ducato Estense nasce da un progetto promosso, finanziato e coordinato dal MiC in accordo con gli enti locali dei territori coinvolti, e che ha come principale obiettivo la valorizzazione del territorio compreso tra Emilia-Romagna e Garfagnana che dal XIV al XIX secolo ha fatto parte dello Stato Estense.

La presentazione del brand “Ducato Estense” è avvenuta il 19 dicembre scorso a Roma, presso la sede del Ministero della Cultura, alla presenza del Segretario Generale Mario Turetta e dei Segretari Regionali per l’Emilia Romagna e la Toscana Corrado Azzolini e Giorgia Muratori.

In quell’occasione è stato attivato un protocollo di intesa tra i comuni coinvolti nel progetto, con capofila il Comune di Sassuolo, per costituire una rete tra le amministrazioni locali e altri soggetti interessati al fine di garantire la governance e l’affermazione del brand Ducato Estense per i prossimi anni a venire.

“Un grande onore e al tempo stesso un’enorme responsabilità – ha affermato l’Assessore al Turismo del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – che giunge al termine di un grande lavoro di relazioni durato anni. Sono certo che il brand Ducato Estense, oltre all’enorme patrimonio culturale che porta in se, potrà essere uno straordinario volano per il turismo culturale e artistico nei nostri territori mettendo in rete realtà capaci di offrire un patrimonio ancora, alla larga parte della popolazione, sconosciuto”.

“Ducato Estense” rappresenta una parte del più vasto progetto “1 miliardo per la Cultura” e si è avvalso di 70 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 stanziati dal CIPE nel 2016 di cui 69 per l’apertura di 26 cantieri di restauro e/o riqualificazione e un milione per la comunicazione. I comuni coinvolti nel progetto sono stati 70, 240 i beni architettonici estensi censiti (Palazzi, Castelli, Rocche, edifici di culto ecc) distribuiti principalmente in tre province dell’Emilia-Romagna (Ferrara, Modena, Reggio Emilia) e nella Garfagnana, in Toscana in provincia di Lucca.

Da oggi il “Ducato Estense” prende forma e corpo e si fa promotore di città, di borghi e di eccellenze architettoniche e paesaggistiche inseriti all’interno dell’area geografica dello storico Ducato Estense, proponendo splendide mete per un turismo, di carattere internazionale, sostenibile e consapevole.